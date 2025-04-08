İHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir çiftçiye ait 13 büyükbaş hayvan gece saatlerinde çalındı.
Sabah hayvanlarının yerinde olmadığını fark eden çiftçi durumu hemen jandarmaya bildirdi.
KÖYLÜLER ŞÜPHELENDİ, JANDARMA HAREKETE GEÇTİ
Çalınan hayvanlar aynı ilçedeki başka bir mahallede görüldü.
Durumdan şüphelenen köylüler, hayvanları ve M.Ş. isimli şüpheliyi durdurarak jandarmaya ihbarda bulundu.
HAYVANLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Olay yerine gelen ekipler, şüpheli M.Ş.’yi gözaltına alırken çalınan büyükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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