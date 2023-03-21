Şanlıurfa'da çalışma yapan askerler alkışlarla uğurlandı Sel felaketinde arama kurtarma, yardım ve temizlik faaliyetine katılan 2 bin 565 jandarma komando ve güvenlik korucusu görevlerini tamamlayarak alkışlar eşliğinde kentten ayrıldı.

Şanlıurfa'da sel felaketi yaşandı.

Felaket 20 kişiyi hayattan kopardı.

Sel afetinin yaşandığı kentte arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Arama kurtarma çalışmalarının bittiği Şanlıurfa'da temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara Siirt Jandarma Özel Harekat Taburu, Diyarbakır Jandarma Komando birlikleri ve Diyarbakır Güvenlik Korucuları, Batman Jandarma Komando Birlikleri ve Batman Güvenlik Korucuları, Mardin Jandarma Komando Birlikleri ve Mardin güvenlik korucularından oluşan 2 bin 565 jandarma komando ve güvenlik korucuları çalışmalara destek verdi.

Alkışlarla uğurlandılar

Çalışmalarını tamamlayan komando ve güvenlik korucuları, düzenlenen törenin ardından Komando Andını okuyarak Şanlıurfa'dan görkemli bir şekilde ayrıldı.

Komando andını okuyan askerlere vatandaşlar alkışlayarak teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, komandolara teşekkür ederek, vatandaşın Mehmetçiğin desteği ile daha da güçlendiğini ifade etti.