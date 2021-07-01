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    Şanlıurfa'da cenaze nakil aracının altında kalan İbrahim, öldü

    Şanlıurfa’da 3 yaşındaki bir çocuk, anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.
    • İHA
    • 01.07.2021 - 21:00
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    Şanlıurfa'da cenaze nakil aracının altında kalan İbrahim, öldü

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Emine Güner, yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Suruç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

    Gaziantep’te yaşayan Güner’in kızı ve 3 yaşındaki torunu İbrahim Şen, ölüm haberi üzerine Suruç’a geldi.

    CENAZE ARACI KÜÇÜK ÇOCUĞU EZDİ

    Suruç Devlet Hastanesine giden aile, cenazeyi alarak defnetmek için cenaze aracını çağırdı.

    Hastaneye giden Vahit Y.’nin kullandığı araç, Güner’in cenazesini aldığı sırada 3 yaşındaki torunu İbrahim Şen’i ezdi.

    KURTARILAMADI

    Aracın altında kalarak ağır yaralanan küçük çocuğa hastanede müdahale edildi. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Emine Güner’in cenazesi Suruç’ta, Şen’in cenazesi ise Gaziantep’te defnedilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da cenaze nakil aracının altında kalan İbrahim, öldü #1

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