Şanlıurfa'da çiftçiler don olayına karşı ağaçlarını ateş yakarak korudu Çiftçiler don olayına karşı ağaçları pamuk ve araç lastiği yakarak korudu. Dona karşı gece geç saatlerde yakılan ateşler ilginç manzara oluşturdu.

İHA

Şanlıurfa'da büyük bir ekonomik değere sahip olan fıstık ağaçları için donla mücadele ediliyor.

Üreticiler geçen yıl görülen olumsuz hava koşulları ile bu yıl da karşılaşmamak için önlem almaya çalıştı.

Soğuk havalarda yaşanabilecek don olayına karşı ağaçlarını korumak gayesiyle çiftçiler ağaç yakınlarında pamuk ve araç lastiği yaktı.

Sabaha kadar uyumadılar

Geçen yıl rekoltesi büyük ölçüde düşen ürünleri bu dönem koruyabilmek için büyük çaba harcayan köylüler sabaha kadar uyumadı.

Sabaha kadar meyve bahçelerinde bekleyen köylüler, bu yöntem ile geçtiğimiz yıl yaşadıkları sıkıntıyı önlemeye çalıştı.

Geleneksel yöntemi sürdürmeye devam ediyorlar

Uzmanlar, gece geç saatlerde pamuk ve lastiklerin yakılması sonucu meydana gelen zehirli gazların çevreye zarar verdiğini bildirirken, çiftçilerin ise bu geleneksel yöntemi sürdürdüğü görüldü.