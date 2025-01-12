Haber Merkezi
Şanlıurfa'da dün büyük bir heyecan vardı.
Şehir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
İBO SALONU COŞTURDU
Coşkulu geçen kongrede sürpriz bir isim daha yer aldı.
Kongreye katılan sanatçı İbrahim Tatlıses salonu daha da coşturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi bilinen Tatlıses sahnede sevilen türkülerinden kısa bölümler okudu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TATLISES'TEN URFALIYAM EZELDEN
Tatlıses'e Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.
İkilinin Urfalıyam Ezelden türküsünü seslendirdiği anlar salonda coşkuyu artırdıkça artırdı.
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