Şanlıurfa’da davullu zurnalı döviz kutlaması

Bir grup esnaf, yağmur altında döviz kurunun düşmesini göbek atıp, halay çekerek kutladılar.

Dolar kurunun düşmesi yurdun birçok yerinde kutlanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ile döviz kurunun sert düşüşünün ardından Şanlıurfa'daki Haşimiye Meydanı’nda toplanan bir grup esnaf, eğlence düzenledi.

HALAY ÇEKİP, HAVAİ FİŞEK PATLATTILAR

Yağmur altında toplanan esnaf, davul-zurna eşliğinde göbek atıp halay çekti, havai fişek patlattı.

Esnaflar ise dövizin düşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

























