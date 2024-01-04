Şanlıurfa'da deprem konutlarında sonra doğru: 22 köy evi daha teslim edilecek Şanlıurfa’da yapım çalışmalarında sona gelinen ve ocak ayının sonunda hak sahiplerine teslim edilecek modern bir şekilde inşa edilen köy evleri havadan görüntülendi.

İHA

Kahramanmaraş deprem felaketinden hemen sonra, depremden etkilenen tüm bölgede yeniden inşa çalışmaları başlatıldı.

Bu süreçte 1 yıl geride kalmadan birçok projede sona gelindi.

Köy evleri bu ay sonu teslim edilecek

Şanlıurfa’da depremin hemen ardından 8 ilçedeki 29 mahallede köy evi yapımına başlanıldı.

710 konut için ihalesi yapılan köy evleri projesinde 584 konutun yapımı devam ediyor.

Köy evlerinden Haliliye ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'ndeki 22 konut ise bitme aşamasına geldi. Konutların ocak ayı sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

“5 bine yakın konutun yapımı devam ediyor"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da Gürpınar’daki konutları yerinde inceledi. Vali Şıldak, kentteki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “TOKİ tarafından ilimizde 5 bine yakın konutun yapımı devam ediyor. Bunlardan 897’sinin bu ay içerisinde kura çekilerek teslimi gerçekleşecek. Kırsalımızda da önemli ölçüde konut yapımı çalışmalarını başlattık.

8 ilçemizin 29 mahallesinde şu anda 710 konutun ihalesi tamamlanmış. 584’ünün de yapımına başlanmış. Şu anda Haliliye ilçemizin Gürpınar Mahallesi'ndeyiz. Burada da 22 konutumuz neredeyse bitme noktasına geldi. Ay sonunda inşallah vatandaşlarımıza kuralar çekilerek teslim edeceğiz.

Bizler de ilgili ekibimizle birlikte konutları yerinde inceledik. Gayet muntazam bir işçilik olmuş. Köyün yerleşime açık alanında 22 konutun yapımı yüzde 84 seviyesindedir. Mahallemize, şehrimize ve hak sahiplerimize hayır uğurlu olsun.” dedi.

Gürpınar Mahalle Muhtarı ve Hak Sahibi Ömer Karalı ise, “Daha bundan iyi ne olabilir. Gerçekten çok güzel evler yapıldı. İnşallah yakın zamanda diğer mağdur olan vatandaşlarımız da evlerine kavuşur. Çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)