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İHA

6 Şubat öncesi korkutan olay...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübiye Mahallesi'nde 5 katlı Saray Apartmanı'nın kolonlarından gelen sesler üzerine bina boşaltıldı.

GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Bölgeye sevk edilen polis, zabıta ve AFAD ekiplerince doğalgaz hattı kesildi, bina etrafındaki araçlar kaldırılarak güvenlik şeridi çekildi.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde korkutan olay sonrası bölgede güvenlik önlemi alınarak yaşanabilecek bir facianın önüne geçildi.

"KOLONLARDAN ÇATIRTI SESLERİ GELDİ"

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Baydil, kolonlarından gelen sesler üzerine binanın boşaltıldığını belirterek, "Bina sakinleri tarafından içeriden ve kolonlardan sesler geldiğini duyurdular. Güvenlik güçlerini aradılar. Emniyet ve zabıtalar geldi. Polisler tarafından bina boşaltıldı. Yarın ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bina sakinlerine gerekli bilgiyi verecekler." ifadelerini kullandı.