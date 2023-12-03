Şanlıurfa'da depremzedeler için köy konutları yükseliyor Depremzedeler için yapılan köy konutları çalışmaları hızla devam ediyor. Şanlıurfa'da kırsalda başlayan 242 konutun yapımı sürüyor. Şehirde ise hedef kırsalda depremzedeler için 1.000 konut yapmak.

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Şanlıurfa'daki depremzedeler için yapılan afet konutlarının inşası devam ediyor.

Şehirde vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet sunma gayreti içine giren kurumlar, merkezde ve kırsalda konutların yapılması için güçlü bir koordinasyon ve iyi bir tempoyla ilerliyor.

Kentte, arazi belirleme ve zemin etüdünün ardından köy evlerinin yapımına başlandı.

Şehrin farklı kırsal bölgelerindeki konutların kısa sürede bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, depremzedeler için yapılan köy konutları çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

"Konutların en kısa sürede teslim edilmesi planlanıyor"

Yapılan konutları en kısa sürede teslim etmeyi planladıklarını belirten Şıldak, şunları kaydetti:

Kırsal bölgelerimizde de depremin yoğun etkisi hakim olmuştu. Bu etkileri de ortadan kaldırmak ve yaraları sarmak adına şu an kırsalda 242 konutun yapımı başladı ve devam ediyor. Bir kısmı bitme aşamasına geldi. 156'sı da proje aşamasında. Hedefimiz 900 ila 1.000 civarında, kırsal bölgelerimizde konut yapmak. Vatandaşlarımıza bunları da en kısa zamanda teslim etmeyi planlamaktayız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)