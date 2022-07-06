Şanlıurfa'da doktora saldırı olayının perde arkası

Şanlıurfa'da özel bir tıp merkezinde yaşanan olayın sebebinin doktorun hastalara küfretmesinden dolayı çıktığı anlaşıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki özel bir tıp merkezinde doktor Şeyhmus Baraj'a saldırdığı güvenlik kameralarına yansıyan 3 kardeş, görüntülerin kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine tutuklandı.

Yaşanan çirkin olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Eşinin yanında s..tirin gidin dedi

Şüphelilerden İbrahim Halil Dağ, yaşananları şu ifadelerle anlattı: "Olay günü 1 yaşında olan çocuğumun yüksek ateş nedeniyle Vimed Tıp Merkezine getirdim. Burada tedavinin para ile yapılacağını öğrenmem üzerine eşim ile konuyu konuşmaya başladık, daha sonra da burada doktor olarak çalışan ve ismini Şeyhmus olarak öğrendiğim şahıs geldi.

Ben kendisine durumu anlattım. Ardından, bana parasız tedavi olmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine devlet hastanesine gideriz deyince bana eşimin ve çocuğumun yanında 's..tirin gidin o zaman' dedi.

Ben de bu söylemi duymam üzerine sinirlendim ve itişmeye başladık. Şeyhmus isimli şahıs eşimin üzerine yürüyünce aramızda kavga çıktı. Doktora hakaret ve tehditte bulunmadım. Olay anlattığım şekilde olmuştur" dedi.

Diplomasını yanında mı taşıyordu

Yaşanan olayla ilgili başka detaylar da kamuoyuna yansımaya başladı.

Şüphelilerin serbest bırakılmasının ardından adliyenin önünde diplomasını yırtan Şeyhmuz Baraj'ın diplomasını yanınada mı taşıdığı sorgulanıyordu.

Ancak ortaya çıkan detaylar, bu şovun hangi niyetle yapıldığını açık bir şekilde gösteriyor.

FETÖ ile bağlantısı

Şeyhmus Baraj, Gaziantep'te FETÖ'ye ait bir okulda okuduğu ve diğer kardeşlerinin de FETÖ ile bağlantıları nedeniyle soruşturma geçirdikleri öğrenildi.

Şeyhmus Baraj'ın öğretmen olan kardeşinin 2016 yılında KHK ile görevine son verildiği ortaya çıktı.

Baraj'ın da devlet hastanesinde değil özel tıp merkezinde bu yüzden çalıştığı biliniyor.