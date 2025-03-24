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İHA

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaparak 16 farklı ilde 29 kişiyi mağdur eden 5 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin, kimliklerini gizleyerek bir adresten dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

POLİS TAKİBE ALDI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıları tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin “Atıcı evi” olarak adlandırılan bir adreste gizlenerek vatandaşları arayarak dolandırıcılık faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

17 Mart’ta düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılan 9 cep telefonu, 10 sim kart, 1 sim kart bloku ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

6 MİLYON TL VURGUN

Şüphelilerin; İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep gibi 16 ilde toplam 29 kişiyi dolandırdığı ve 6 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 dolandırıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.