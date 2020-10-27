Dolar
8.1538
0.8709%
Euro
9.6504
1.028%
Altın
1905.9
0.1971%
Borsa
1150.31
0.512%
G. Altın
499.295
0.9815%
Bitcoin
109296.83
3.1154%
EXEN Coin
10.81
-2.87%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Şanlıurfa'da ekmek arası uyuşturucu satışına baskın: 2 gözaltı

    Şanlıurfa’da ekmek içerisinde uyuşturucu satışı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 27.10.2020 - 15:32
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 15:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da ekmek arası uyuşturucu satışına baskın: 2 gözaltı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, bir sokakta 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

    EKMEK ARASINDA 38 GRAM UYUŞTURUCU

    Ekmek arasına gizlenmiş vaziyette 4 parça halinde 38 gram eroin maddesi, 1 gram toz esrar maddesi, 770 TL ve hassas terazi ile yakalanan 2 şüpheli “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

    167 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

    Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik ekim ayı içerisinde toplam 167 kişiye adli işlem yapıldığı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.


    Şanlıurfa da ekmek arası uyuşturucu satışına baskın: 2 gözaltı #1

    Şanlıurfa da ekmek arası uyuşturucu satışına baskın: 2 gözaltı #2

    Görüş Bildir