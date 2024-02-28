Şanlıurfa'da elektrik panosu patladı

Kaçak elektrik kullanımı, ülkemizde bir türlü çözüm bulunamayan bir sorun halini aldı.
Ekiplerin kaçak elektriğe yönelik mücadelesi sürse de özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu durum oldukça yaygın.
Elektrik panosunda yangın çıktı: Peş peşe patlamalar yaşandı
2020 yılında yayınlanan kaçak elektrik kullanım haritasına göre yüzde 58,8'lik oranla ilk sıralarda gelen Şanlıurfa'da son olarak bir elektrik panosunda yangın çıktı.
Hacı Ömer Mahallesi Ahmed Beg Caddesi'nde bulunan panoda önce elektrik telleri tutuştu.
Daha sonra ise elektrik panosunda üst üste patlamalar yaşandı.
Kullanılamaz hale geldi
Patlamalar nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşlar panik yaşarken yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sonucu elektrik panosu kullanılamaz hale geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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