Euro
9.0431
0.74%
Dolar
7.5646
1.19%
Altın
417.55
0.76%
Borsa
1.557
0.06%
Bitcoin
436.861
3.11%
EXEN Coin
14.49
-3.65%
7ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 7 C

    Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

    Yakalanan teröristin ardından, Şanlıurfa-Adıyaman karayolundaki taş ocakları yakınlarında 10 kilo EYP tespit edildi. Patlayıcı ekipler tarafından imha edildi.
    • AA
    • 12.03.2021 - 19:29
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 19:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilen 4 kişi durduruldu.

    Söz konusu 4 şüphelinin illegal yollardan Türkiye'ye geçtiği tespit edilirken, bu kişilerden birinin ise PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

    BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

    Teröristin çantasında yapılan aramada 100 el yapımı, 2 fabrika yapımı fünye ile 1 USB bellek ele geçirildi. Belleğin incelenmesi sonucunda ise Şanlıurfa-Adıyaman karayolundaki taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilo patlamaya hazır el yapımı patlayıcı bulundu.

    Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde etkisiz hale getirildi.

    Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan terörist yakalandı VİDEO

    Şanlıurfa da eylem hazırlığında olan terörist yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir