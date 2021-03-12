Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan terörist yakalandı

Yakalanan teröristin ardından, Şanlıurfa-Adıyaman karayolundaki taş ocakları yakınlarında 10 kilo EYP tespit edildi. Patlayıcı ekipler tarafından imha edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilen 4 kişi durduruldu.

Söz konusu 4 şüphelinin illegal yollardan Türkiye'ye geçtiği tespit edilirken, bu kişilerden birinin ise PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Teröristin çantasında yapılan aramada 100 el yapımı, 2 fabrika yapımı fünye ile 1 USB bellek ele geçirildi. Belleğin incelenmesi sonucunda ise Şanlıurfa-Adıyaman karayolundaki taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilo patlamaya hazır el yapımı patlayıcı bulundu.

Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan terörist yakalandı VİDEO