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Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan terörist yakalandı
Yakalanan teröristin ardından, Şanlıurfa-Adıyaman karayolundaki taş ocakları yakınlarında 10 kilo EYP tespit edildi. Patlayıcı ekipler tarafından imha edildi.
- AA
- 12.03.2021 - 19:29
- Güncelleme : 12.03.2021 - 19:52
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilen 4 kişi durduruldu.
Söz konusu 4 şüphelinin illegal yollardan Türkiye'ye geçtiği tespit edilirken, bu kişilerden birinin ise PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI
Teröristin çantasında yapılan aramada 100 el yapımı, 2 fabrika yapımı fünye ile 1 USB bellek ele geçirildi. Belleğin incelenmesi sonucunda ise Şanlıurfa-Adıyaman karayolundaki taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilo patlamaya hazır el yapımı patlayıcı bulundu.
Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde etkisiz hale getirildi.
Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olan terörist yakalandı VİDEO