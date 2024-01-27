AA
Ekipler suçlularla mücadele etmeye hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon hükümlü bir şahsı yakalamak üzerine oldu.
Hükümlü için operasyon düzenlendi
Hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.K'nin Viranşehir ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenledi.
Ekipleri fark eden ve yakalanmamak için kırsal arazide kaçan hükümlü, jandarma ekiplerince drone kamarasıyla takip edildi.
3 saat kovalamacanın ardında yakalandı
Hükümlü, yaklaşık 3 saat süren ve 10 kilometrelik kovalamacanın ardından jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
İ.K isimli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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