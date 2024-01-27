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Şanlıurfa'da firarinin kaçış anı drone kamerası ile görüntülendi

Şanlıurfa'da firarinin kaçış anı drone kamerası ile görüntülendi Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hükümlü olan suçlu kaçmaya başlayınca jandarma ekipleri drone kamera ile takip etti. 3 saat süren kovalamacanın sonunda şahıs yakalanırken o anlar anbean kameralara yansıdı.