Şanlıurfa'da fıstık bahçesinde saklanan 28 kaçak göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu 28 göçmen, fıstık bahçesinde yakalandı.

Yurt genelinde yasa dışı göçmenle mücadele hız kesmeden sürüyor.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Kızlar Mahallesi kırsalında arama yaptı.

28 kaçak göçmen yakalandı

Ekipler, otoyol köprüsü yakınlarındaki fıstık bahçesinde gizlenen 28 kaçak göçmeni yakaladı.

DHA'nın haberine göre, Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.





































