- Haberler
- Gündem Haberleri
- Şanlıurfa'da gaz sızıntısı tatbikatı yapıldı
Şanlıurfa'da gaz sızıntısı tatbikatı yapıldı
- DHA
- 13.12.2021 - 13:18
- Güncelleme : 13.12.2021 - 13:38
Şanlıurfa'nın Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer gaz sızıntısı tatbikatı düzenlendi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, AFAD Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Servis, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin katılımıyla gaz tatbikatı gerçekleştirildi.
GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Tatbikatta senaryo gereği, hastanenin bahçesinde yayılan gazdan etkilenenlerin bulunmasıyla özel kıyafetli personeller bölgeye sevk edildi.
BU ANLARI GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI
Ekipler ilk önce bölgede radyasyon ölçümü yapıp, ardından gazdan etkilenenleri sedyeyle hastaneye taşınırken, bu esnada ambulansların siren çalması ve peş peşe sedyeyle hasta taşınmasını görenler şaşkınlık yaşadı.
Hastane yetkilileri, tatbikat ile personellerin olası bir duruma karşı hazır halde olması amaçlanıyor.