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    Şanlıurfa'da gaz sızıntısı tatbikatı yapıldı

    Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kimyasal gaz sızıntısı tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği bahçedeki gazdan etkilenen kişiler sedyeyle hastaneye taşındı.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 13:38
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    Şanlıurfa'da gaz sızıntısı tatbikatı yapıldı

    Şanlıurfa'nın Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer gaz sızıntısı tatbikatı düzenlendi.

    Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, AFAD Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Servis, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin katılımıyla gaz tatbikatı gerçekleştirildi.

    GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

    Tatbikatta senaryo gereği, hastanenin bahçesinde yayılan gazdan etkilenenlerin bulunmasıyla özel kıyafetli personeller bölgeye sevk edildi.

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    BU ANLARI GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

    Ekipler ilk önce bölgede radyasyon ölçümü yapıp, ardından gazdan etkilenenleri sedyeyle hastaneye taşınırken, bu esnada ambulansların siren çalması ve peş peşe sedyeyle hasta taşınmasını görenler şaşkınlık yaşadı.

    Hastane yetkilileri, tatbikat ile personellerin olası bir duruma karşı hazır halde olması amaçlanıyor.

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