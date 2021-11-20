Şanlıurfa'da gözaltına alınan Ömer Süleyman, serbest bırakıldı

Terör örgütüne destek verdiği iddiasıyla Şanlıurfa'da gözaltına alınan Ömer Süleyman, Türkiye'ye asla ihanet etmediğini belirtti. Ömer Süleyman, mahkeme kararıyla serbest kaldı.

Suriyeli dünyaca ünlü şarkıcı Ömer Süleyman, iç savaştan sonra çok sayıda akrabasının bulunduğu Türkiye'de yaşamaya başladı.

Çok sayıda Avrupa ülkesi ve ABD tarafından vatandaşlık verilmesine rağmen Türkiye'de yaşamayı tercih eden Ömer Süleyman, terör örgütüne üye olma ve destekleme suçlamalarıyla karşılaştı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Kasım'da 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Ömer Süleyman'ı operasyonla yakaladı.

SORGUSUNUN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Süleyman, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen Süleyman, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

"KAPILARINI AÇAN TÜRKİYE'YE ASLA İHANET ETMEDİM"

Ömer Süleyman, serbest kalmasının ardından yakınları ve ailesi tarafından Türk bayrağıyla karşılandı. Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen Süleyman, "Ben ülkemdeki iç savaşın ardından Türkiye’ye geldim. Avrupa’da Almanya, Fransa ve Amerika’da bana oturma izni verdiler. Ben kabul etmedim. Benim akrabalarımın olduğu Türkiye’de Şanlıurfa’da yaşamayı seçtim. Bize kapılarını açan Türkiye’ye asla ihanet etmedim. Ben bir sanatçıyım benim siyasetle ve örgütlerle bir bağlantım yoktur. Jandarma beni telefonla arayarak, bir ifademin olduğunu söyledi. Ben de gittim ifademi verdi. Suçsuz olduğumun anlaşılması üzerine serbest bırakıldım. Gözaltı sırasında görevliler bana çok nazik davrandılar." dedi.













