İHA

Konya'da sık sık görülen obruk oluşumu Şanlıurfa'da da görülmeye başladı.

Ballıca ve Karaali mahallelerindeki pamuk tarlasında biri 15 metre çapında ve 10 metre derinliğinde 4 adet obruk oluştu.

Harran Ovası'nın bereketli topraklarında oluşan obruklar, tarlada çalışan işçiler tarafından fark edildi.

EKİPLERE BİLGİ VERİLDİ

Gördükleri dev obruklar karşısında şaşıran çiftçiler, Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi.

Bölgede inceleme yapan yetkililer, durumun fazla sulama sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, işçi ve çiftçilerin tarlada çalışırken obruklara düşmemesi için dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.

"ÇİFTÇİLERİMİZİ UYARACAĞIZ"

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy şu ifadeleri kullandı:

Şanlıurfa'da biliyorsunuz bu yıl bizim yaklaşık olarak 180 bin kektar alanda pamuğumuz var. Bu da yaklaşık olarak 1 milyon ton pamuk demektir. Pamuğun çok olduğu bir alanda sulama düzenli yapılmazsa bazı olumsuz yapılar meydana gelir. Sahada siz de gözlemlediniz, bizde gözlemledik. Bu yapıların oluşmasının sebebi fazla sulamadır. Çok suyu verirseniz, aşağıdaki tabakalardaki kil ve yapı büyük bir şekilde boşalıyor ve toprak aşağı doğru çöküyor yani Konya'da olan olayın tersi burada meydana gelmiş oluyor. Konya'dan suyu fazla çektiğimiz için yeraltı suyu obruk oluşturuyor. Burada da çok suladığımız için obruklar oluşmaya başladı. Ben sizin aracılığınızla çiftçilerimize şunu söylemek istiyorum. Dünyadaki en kıymetli kaynak su ve Türkiye'nin de bu temiz suyunun kullanımı çiftçilerimizin elinde, tarımda kullanılan suyu ne kadar tasarruflu kullanırsak o kadar güzel üretim yapmış oluruz. Bu konuda da çocuklarımıza gençlerimize geleceğimize yatırım yapmış oluruz. Çiftçilerimize duyurmuş olalım. Burada çiftçimizin korunabilmesi için çiftçimizin erozyondan da korunabilmesi için suyu doğru kullanılması gerekiyor. Suyu merkeze alıp, tasarruf ederek, israf etmeden kullanılması gerekiyor. Bizim çiftçimiz israfı sevmez, inşallah bundan sonra da biz bu bilgilendirmeleri yaparak çiftçimizi uyarmış olacağız.