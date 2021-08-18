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    Şanlıurfa'da hasta yakınları sağlıkçıya saldırdı

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, devlet hastanesinde görevli bilgi işlem personeli Mehmet Sayan, hasta yakınları tarafından darbedildi. Sayan yaralanırken, 3 hasta yakını gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.08.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 15:10
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    Şanlıurfa'da hasta yakınları sağlıkçıya saldırdı

    Şanlıurfa'da dün öğle saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayda, hastanede bilgi işlem personeli olarak görev yapan Mehmet Sayan'ın yanına giden hasta yakınları, sıra nedeniyle tartışmaya başladı.

    Kısa sürede büyüyen tartışmada hasta yakını 3 kişi, Sayan’a saldırdı.

    HASTA YAKINLARININ SAĞLIKÇILARA ŞİDDETİ DEVAM EDİYOR

    Kavgada yaralanan Mehmet Sayan, saldırının ardından darp raporu alarak emniyete gidip şikayetçi oldu.

    Polis ekipleri, şikayet üzerine hasta yakınları İ.Ş., A.Ş. ve A.Ş.'yi gözaltına aldı.

    Şanlıurfa da hasta yakınları sağlıkçıya saldırdı #1

    Şanlıurfa da hasta yakınları sağlıkçıya saldırdı #2

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