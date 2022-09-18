Şanlıurfa’da havan saldırısı: Şehidin kanı yerde kalmadı

Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik düzenlenen havan saldırısında bir askerimiz şehit düştü. TSK topçu birlikleri, anında karşılık vererek, 12 teröristi etkisiz hale getirdi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik havan saldırısı düzenlendi.

1 askerimiz şehit düştü

Teröristlerin saldırısında karakolda görevli Ulş. Söz. Er İsmet Aybek şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

Yaralı asker, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri, saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

12 terörist etkisiz hale getirildi

İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Şanlıurfa'da 12 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

MSB’den başsağlığı

MSB’den yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.” denildi.