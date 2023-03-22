Şanlıurfa'da içme suyu açıklaması: Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, selden önemli ölçüde etkilenen kentte şebeke suyunun yeniden içilebileceğini açıkladı.

Haber Merkezi

6 Şubat tarihinde deprem ile sarsılan Şanlıurfa, 14 Mart gecesi sele teslim oldu.

Kent genelinde Meteoroloji uyarısıyla beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi.

Bölgeye bir yılda düşen yağmur 24 saatte yağınca şehir merkezinde bulunan dereler taştı.

Giderek şiddeti artan yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Araçlar su baskınları nedeniyle sürüklenirken, bazı vatandaşlar da sele kapıldı.

Can kaybının yaşandığı kentte, ekiplerin çalışmaları 8'inci günde de devam ediyor.

İçme suyu açıklaması geldi

Arama-kurtarma çalışmaları, su tahliyesi ve çamur temizliğinin yapıldığı bölgeden yeni bir haber geldi.

Sel nedeniyle verilemeyen şebeke suyunun bugün itibariyle yeniden içme suyu değerlerine yükseldiği açıklandı.

"Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz"

Konuya ilişkin açıklama, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından yapıldı.

Sosyal medya hesabından haberi duyan Beyazgül, şu ifadeleri kullandı: