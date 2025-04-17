Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir PTT şubesine e-devlet şifresi almak için gelen 68 yaşındaki Kerim Caner, işlemlerini tamamladıktan sonra şubeden ayrıldı.

Ancak cebindeki bin 250 doları fark etmeden düşürdü.

2 KADIN 1.250 DOLAR BULDU

Kısa bir süre sonra şubeye gelen iki kadın, yerde döviz buldu.

Parayı hiç tereddüt etmeden görevli memura teslim etti.

PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

PTT personeli, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek parayı düşüren kişinin Kerim Caner olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine PTT Müdür Vekili Remzi Yiğıtbay, yaşlı adamla iletişime geçerek parayı teslim etti.

''YILLARDIR YAPTIĞIM BİRİKİMDİ''

Parasını eksiksiz şekilde teslim alan Kerim Caner şunları söyledi:

Bu para, yıllardır yaptığım birikimdi. Allah razı olsun, parayı bulan ve hiç düşünmeden yetkililere teslim eden kardeşlerime minnettarım. PTT çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim. Ben şifremi alıp çıktım, dışarıda biraz oyalandım. Sonra telefonumu cebimden çıkarınca paranın olmadığını fark ettim. Ne yapacağımı bilemedim, geri dönmeye hazırlanıyordum ki zaten PTT’den aradılar.