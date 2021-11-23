Euro
14.0665
9.7%
Dolar
12.5172
9.74%
Altın
711.4
7.41%
Borsa
1.78
1.41%
Bitcoin
684.254
5.96%
BTXN Coin
21.00
3.44%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Şanlıurfa'da inek çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

    Çaldıkları yaklaşık 600 kiloluk ineği otomobille satmaya götüren 5 zanlı, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 23.11.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 13:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da inek çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

    Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ineğinin çalındığını söyleyen bir vatandaş, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Muratlı Jandarma Karakoluna ihbarda bulundu.

    Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, güzergah üzerindeki kamera kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

    HIRSIZLARIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Yaklaşık bir aylık bir çalışma sonucunda ineği çalan zanlıların S.K., İ.B., N.C., M.E.K. ve S.İ. olduğu belirlendi.

    600 KİLOLUK İNEK ÇALINDI

    Takibe alınan hırsızlar, 600 kiloluk ineği otomobille satmaya götürken, Jandarmalar tarafından suçüstü yakalandı.

    UYUŞTURUCU BULUNDU

    Jandarma tarafından İ.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise, 2 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

    5 TUTUKLAMA

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., İ.B., N.C., M.E.K. ve S.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İnek, sahibine teslim edilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

    Şanlıurfa da inek çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir