Şanlıurfa'da inek çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Çaldıkları yaklaşık 600 kiloluk ineği otomobille satmaya götüren 5 zanlı, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ineğinin çalındığını söyleyen bir vatandaş, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Muratlı Jandarma Karakoluna ihbarda bulundu.

Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, güzergah üzerindeki kamera kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

HIRSIZLARIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık bir aylık bir çalışma sonucunda ineği çalan zanlıların S.K., İ.B., N.C., M.E.K. ve S.İ. olduğu belirlendi.

600 KİLOLUK İNEK ÇALINDI

Takibe alınan hırsızlar, 600 kiloluk ineği otomobille satmaya götürken, Jandarmalar tarafından suçüstü yakalandı.

UYUŞTURUCU BULUNDU

Jandarma tarafından İ.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise, 2 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

5 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., İ.B., N.C., M.E.K. ve S.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnek, sahibine teslim edilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.