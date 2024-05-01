Şanlıurfa'da, İsrail polisi tarafından öldürülen imamın gıyabi cenaze namazı kılındı İsrail polisi tarafından bıçaklı saldırı iddiasıyla öldürülen Şanlıurfalı imam için memleketinde gıyabi cenaze namazı kılınırken, öldürülen imamın ailesinin haberi olmadan Kudüs'e gittiği öğrenildi.

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İHA

Dün Doğu Kudüs'te hareketli anlar yaşandı...

İsrail polisine saldıran Türk vatandaşı diğer polisler tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Gıyabı cenaze namazı kılındı

İsrail polisi tarafından öldürülen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan (34) için memleketinde bugün öğle namazı sonrası Eyüp Peygamber Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cemaatten İsrail aleyhine sloganlar atıldı

Şehidin cenaze namazına, birçok Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcisi ve gönüllülerin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.

Cenaze namazında sık sık tekbir getiren cemaat, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kudüs'e gittiğinden ailesinin haberi yoktu

Namaz sonrası konuşan şehidin kardeşi Ramazan Saklanan, kardeşinin imam olduğunu, İslam'ın gereklerini yerine getiren dürüst bir insan olduğunu ifade etti.

Saklanan, abisinin gittiğinden aile fertlerinin haberi olmadığını belirtti.

Kalabalık, yapılan dua ve kılınan bir cenaze namazının ardından "Allahu Ekber" tekbirleri eşliğinde sorunsuz bir şekilde dağıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)