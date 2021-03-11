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Şanlıurfa'da İyi Parti konvoyunda kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa'da İyi Parti konvoyunda kaza: 4 yaralı

Şanlıurfa'dan Viranşehir’e seyir halinde olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bulunduğu araç konvoyundaki araçlardan biri minibüsü çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.