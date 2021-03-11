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    Şanlıurfa'da İyi Parti konvoyunda kaza: 4 yaralı

    Şanlıurfa'dan Viranşehir’e seyir halinde olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bulunduğu araç konvoyundaki araçlardan biri minibüsü çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 21:45
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    Şanlıurfa'da İyi Parti konvoyunda kaza: 4 yaralı

    Şanlıurfa il merkezinde çeşitli temaslarda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezinde tamamlanan temaslarına devam etmek üzere Viranşehir ilçesine hareket etti.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Karayolu ile giden Akşener'i takip eden araç konvoyunda bulunan 06 M 2121 plakalı Audi Marka otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun 15. kilometresi yakınlarındaki kavşakta 63 ACD 121 Ford marka minibüs ile çarpıştı.

    Genel Başkan Yardımcısı Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    Şanlıurfa'da İyi Parti konvoyunda kaza: 4 yaralı

    KAZA, AKŞENER'İN VİRANŞEHİR'E HAREKET ETTİĞİ SIRADA GERÇEKLEŞTİ

    Kentte çeşitli temaslarda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il merkezindeki programının ardından konvoyla Viranşehir ilçesine hareket ettiği sırada kaza meydana geldi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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