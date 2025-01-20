Şanlıurfa’da kaçak elektrikle kripto para üretimi yapılan tesis ortaya çıkarıldı

Haber Merkezi

Kaçak elektrik kullanımı, ekonomiyi her yıl milyarlarca lira zarara uğratıyor.

Kaçak elektrik kullanımının önlenmesiyle ilgili çalışmalar yapılsa da bazı şahıslar durmak bilmiyor.

Son olarak ekipler, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Doğrular Mahallesi'nde yürüttükleri çalışmayla kripto para üreten bir tesiste kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti.

TARLANIN ORTASINA KRİPTO PARA ÜRETEN TESİS KURDULAR: KAÇAK ELEKTRİKLE KULLANDILAR

Yapının tarlanın ortasına kurulduğu ve tuğlalarla kamufle edildiği görüldü.

Yine yapının 2 bin 500 kilovolt gücündeki kayıt dışı trafoyla bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı.

Kaçak düzeneğin, günlük 6 bin kilovatsaat elektrik tükettiği de belirlendi.

Kaçak düzenekle ilgili hukuki işlem başlatılırken sorumluların belirlenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI YÜZDE 37'LERE KADAR DÜŞTÜ

Öte yandan kaçak elektrik kullanımında Güneydoğu Anadolu Bölgesi başı çekiyordu.

Bölgede yüzde 76'ları bulan kaçak elektrik kullanımıyla mücadelede önemli bir mesafe kat edildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 76’dan yüzde 37’ye düşürüldü.