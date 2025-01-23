Şanlıurfa'da kalp krizi geçiren asker şehit oldu

İHA

Şanlıurfa'dan yürek yakan haber geldi.

Aslen Mersinli olan Kenan Ünver, Şanlıurfa 21. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapıyordu.

Vazifesini icra eden Ünver, dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi.

ŞEHİT OLDU

Ünver, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünver'in cenazesi memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi.

Ünver'in naaşı öğle namazının ardından askeri törenle Alata Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra defnedildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Törene Ünver'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, ilçe protokolü ile askeri erkan katıldı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ünver'in veteriner hekim olarak görev yaptığı, 3 ay önce de askere gittiği öğrenildi.

Cenaze sırasında şehidin babasının Türk bayrağını öptüğü anlar ise yürekleri dağladı.