Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İHA

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan bazıları, otomobilde sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, araçlardan çıkarıldıktan sonra olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor