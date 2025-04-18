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Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Eyyübiye ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye tarafından kurtarıldı.