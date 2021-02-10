Şanlıurfa'da kamyonet kasasında taşınan etler tepki çekti

Kilolarca etin sağlıksız koşullarda taşınması tepkilere yol açarken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde seyir halinde olan üstü açık bir kamyonette üst üste atılıp taşınan etler, görenleri şoke etti.

Etlerin hijyenik olmayan koşullarda taşındığı anlara ilişkin fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Büyük tepki çeken görüntülerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığınca cezai işlem uygulanmasının istendiği yorumlar yapıldı. Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, söz konusu kamyoneti bulmak için harekete geçti.

18 BİN LİRA CEZA UYGULANACAK

Ekiplerin kamyoneti tespit etmesinin ardından sürücüye 'hijyenik olmayan koşullarda yapılan taşıma' nedeniyle 18 bin 383 lira cezai işlem uygulanacağı ve götürüldüğü iş yerinin de bir ay süreyle kapatılacağı bildirildi.