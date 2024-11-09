Şanlıurfa'da kayyum eylemlerinde polise saldıran 10 kişi tutukland

İHA
İçişleri Bakanlığınca 4 Kasım'da Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapıldı.
16 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, 10 KİŞİ TUTUKLANDI
Karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen bir grubun polise taşlı saldırıda bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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