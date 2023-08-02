Şanlıurfa'da kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Şanlıurfa'da zırhlı aracın devrildiği kazada şehit olan polis memuru Ramazan Kütük'ün cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

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DHA

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Şanlıurfa’da dün, Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinden çıkış yapan polis memuru Ramazan Kütük'ün (31) kullandığı zırhlı araç, kaldırıma çarparak devrildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Kütük, şehit oldu.

Şehit polisin cenazesi Hatay'a getirildi

Şehit Kütük'ün cenazesi, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Hatay'ın Hassa ilçesine getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Akbez Mahallesi'ndeki babaevinden helallik alındıktan sonra Halil İbrahim Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene şehidin eşi Türkay, annesi Saliha ve babası Kasım Kütük, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu

Şehidin aile bireyleri, tabuta sarılıp, gözyaşı döktü.

Şehit Ramazan Kütük'ün cenazesi, İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı namazın ardından konvoy eşliğinde götürüldüğü Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.