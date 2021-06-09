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    Şanlıurfa'da kızların kavgasını erkekler uzaktan izledi

    Şanlıurfa’da kızların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kızlar sokak ortasında tekme tokat kavga ederken erkekler ise uzaktan izledi.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 16:49
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    Şanlıurfa'da kızların kavgasını erkekler uzaktan izledi

    Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre dershaneden çıkan kızlar, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga etti.

    Birbirlerinin saçlarından tutup yerde yuvarlanan kızları, diğer kız arkadaşları ayırmaya çalıştı.

    ERKEKLER İZLEDİ, KIZLAR KAVGA ETTİ

    Erkekler ise kavga eden kızları uzaktan izleyerek herhangi bir müdahalede bulunmadı.

    Kızların kavgası, arkadaşlarının uzun süren çabalarıyla son buldu.

    Neden kavga ettikleri öğrenilemeyen kızlar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

    Şanlıurfa da kızların kavgasını erkekler uzaktan izledi #1

    Şanlıurfa da kızların kavgasını erkekler uzaktan izledi #2

    Şanlıurfa da kızların kavgasını erkekler uzaktan izledi #3

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