Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
323.056
-0.37%
BTXN Coin
6.94
0.14%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Şanlıurfa'da konutlar ve millet bahçeleri yapılacak

    Konutların yapımı sırasında yatay mimari esas alınacak. Hem konutların hem de millet bahçelerinin ihale tarihleri belli oldu.
    • 03.07.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 14:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da konutlar ve millet bahçeleri yapılacak

    Şanlıurfa'nın çehresini değiştirecek yeni projeler için düğmeye basıldı.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kentte inşa edilecek yapılarla ilgili açıklama yaptı.

    Buna göre, 2 bin 2 konut inşa edilecek ve 3 ilçede millet bahçesi yapılacak.

    Uzun vadeli düşük taksitlerle konut sahibi olma fırsatı

    TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, piyasa koşullarında ev alması mümkün olmayan dar ve orta gelirli vatandaşları, uzun vadeli düşük taksitlerle konut sahibi yapmak için Şanlıurfa’da yeni projeler hayata geçirilecek.

    Yatay mimari esas alınacak

    Başkanlık, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesi'nde dört etapta toplam 1756 konut yapacak. TOKİ, yatay mimarinin esas alındığı, mahalle kültürünün yaşatılacağı proje ile parkı ve sosyal donatıları olan yeni bir yaşam alanı oluşturacak.

    İhale tarihleri

    İlk etapta inşa edilecek 441 konutun ihalesi 5 Eylül, ikinci etaptaki 303 konutun ihalesi 6 Eylül, üçüncü etaptaki 603 konutun ihalesi 7 Eylül ve dördüncü etaptaki 409 konutun ihalesi ise 8 Eylül'de yapılacak.

    Şanlıurfa'daki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında da Merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 2. etabında 246 konut yapılacak. Bu projenin ihale tarihi de 5 Ağustos olarak belirlendi.

    Şanlıurfa da konutlar ve millet bahçeleri yapılacak #1

    Millet bahçelerinin ihale tarihleri belli oldu

    Şanlıurfa'nın Birecik, Akçakele ve Ceylanpınar ilçelerinde yapılacak millet bahçelerinde, sosyal donatı alanları, millet kıraathanesi, yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları hizmete sunulacak.

    Birecik'teki millet bahçesinin ihalesi 6 Temmuz, Akçakale millet bahçesinin ihalesi 18 Temmuz, Ceylanpınar millet bahçesinin ihalesi de 19 Temmuz'da yapılacak.

    Şanlıurfa da konutlar ve millet bahçeleri yapılacak #2

    13 bin konut teslim edildi

    TOKİ, Şanlıurfa'da dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için yapımına başlanan 16 bin konuttan 13 bin 931'ini hak sahibi vatandaşlara teslim etti.

    AA'nın aktardığına göre, TOKİ, şehirde modern ve son teknolojiye sahip 6 hastane, 3 spor salonu, 28 okul, 16 cami, 3 kamu hizmet binası, 18 ticaret merkezi inşa etti.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi
    Milli Takımlar

    20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi

    2022 AUZEF bütünleme (telafi) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
    Eğitim

    2022 AUZEF bütünleme (telafi) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Görüş Bildir