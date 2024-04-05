İHA

Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi...

Bozova ilçesinin Çakmaklı Mahallesi mevkisinde Batuhan Akar idaresindeki otomobil ile İbrahim Halil Y. yönetimindeki kamyon çarpıştı.

2 kişi olay yerinde öldü

Kazada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekipler yönlendirildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerin sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çocukları da kurtarılamadı

Bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocukları Tunahan Akar ve Umay Akar da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekiplerin aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

Bayram tatili için yolda oldukları öğrenildi

Hayatını kaybeden polis memurunun ailesi ile bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)