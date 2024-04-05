Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi...
Bozova ilçesinin Çakmaklı Mahallesi mevkisinde Batuhan Akar idaresindeki otomobil ile İbrahim Halil Y. yönetimindeki kamyon çarpıştı.
2 kişi olay yerinde öldü
Kazada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Özel Harekat memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar olay yerinde hayatını kaybetti.
Ekipler yönlendirildi
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerin sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çocukları da kurtarılamadı
Bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocukları Tunahan Akar ve Umay Akar da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ekiplerin aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin incelemeleri sürüyor.
Bayram tatili için yolda oldukları öğrenildi
Hayatını kaybeden polis memurunun ailesi ile bayram tatili için memleketlerine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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