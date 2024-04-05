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Şanlıurfa'da korkunç kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da korkunç kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü Şanlıurfa'da kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ailenin bayram tatili için memleketlerine gittiği öğrenildi.