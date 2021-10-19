Şanlıurfa’da korkunç olay: Mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Karaköprü ilçesinde, mezarlığın kenarına sıkışmış çantanın içerisinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, mezarların arasına bırakılmış bir çanta fark etti.

Çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

YENİ DOĞMUŞ BEBEK CESEDİ BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çantada, cinsiyeti erkek olan yeni doğmuş bir bebek cesedi buldu.

ÇANTAYI BIKARAN KİŞİ ARANIYOR

Bebeğin ölmeden mi yoksa öldükten sonra mı bölgeye bırakıldığı konusunda herhangi bir bilgi elde edilemezken, polis ekipleri bebek ile çantayı bırakan kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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