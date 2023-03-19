Şanlıurfa'da Mehmetçik sel bölgesinde çalışmalara devam ediyor Depremin ardından yoğun yağışların sebep olduğu sel felaketinde Mehmetçik zorlu göreve devam ediyor. Selden etkilenen bölgelerde arama çalışmaları sürüyor.

Türkiye'de yaşanan felaketlerin izleri silinmeye çalışılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerinde yaşanan sel felaketi hayatı durma noktasına getirdi.

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından 40 günden fazla zaman geçti.

Yaşanan felaket binlerce ev ve iş yerini kullanılamaz hale getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıntıdan etkilenen illerde sel felaketi de meydana geldi.

Yağış yeniden başladı

Şiddetli ve sağanak yağıştan en çok etkilenen il ise Şanlıurfa oldu.

Kentte 5 gün önce başlayan yoğun yağış, kenti olumsuz etkiledi.

Can kayıplarının da yaşandığı kentte, selin izleri silinmeye çalışılırken sağanak yağış bir kez daha etkili olmaya başladı.

Mehmetçik çalışmalara devam ediyor

Zorlu süreçte en büyük görev ise bir kez daha Mehmetçik'e düştü.

Kentte su basan ev ve iş yerlerinde tahliye işlemi başlatan güvenlik güçleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MSB paylaşım yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolanları arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından, bölgede görev yapan personelin, selin etkili olduğu yerlerde arama çalışmaları yaptığı görüntüler paylaşıldı.

İşte o görüntüler...