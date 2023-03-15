Şanlıurfa'da metrekareye 6 ayda düşen 200 kilogram yağış, 1 günde düştü

Depremin vurduğu Şanlıurfa'da sel felaketi yaşandı...

Dün gece saatlerinde etkili olan yağış, bugün öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Kısa sürede kenti göle çeviren yağmur, bölgede su taşkınlarına neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da da etkili olan yağmur, can kayıplarına yol açtı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, yaşanan afete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ayhan şu ifadeleri kullandı:

Dünden beri çok yoğun yağış vardı. Okulları tatil ettik ve tedbirler aldık. Gece boyu kriz merkezindeydik. Çok yoğun bir yağış olduğu için derelerin taşması sonucunda birçok ev su altında kaldı. Şu an 4 vatandaşımız vefat etti, çalışmalar devam ediyor. Kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var, helikopterler hazır, inşallah onları da kurtaracağız. Durum kontrol altında ancak yağış devam ediyor. İhbarlar var, inşallah üstesinden geleceğiz. Çevre illerden çok güçlü destek var. Bakanlıklardan destekler var.



Kırsal bölgede şu an olumsuz bir durum yok. Sular toplanıp Harran, Suriye tarafına gitmekte dolasıyla o güzergahta tarımsal zarar söz konusu. Ancak diğer bölgelerimizde çok ihbar gelmedi, jandarmamız taramasını yapıyor. Bozova bölgesinde bir tır maalesef suya kapılmış, onunla ilgili arama-tarama çalışmaları yapılmakta.