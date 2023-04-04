Şanlıurfa'da Öcalan'ın doğum gününü kutlayanlara müdahale Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimde desteğini aldığı HDP, yeni seçim bürosunun açılışında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayarak açmaya çalıştı.

DHA

Seçime sayılı günler kala terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, provokasyona devam ediyor.

İmralı’da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın 4 Nisan olan doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesi'nde toplanan HDP üyesi bir grup, seçim bürosu açmak istedi.

Yasağa aldırış etmediler

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekibi, toplanan gruba Şanlıurfa Valiliği'nin, 1-5 Nisan tarihleri arasında kent genelinde gösteri, yürüyüş ve etkinliklere yasak getirildiği yönündeki kararını hatırlattı.

Ancak yasağa ve uyarılara rağmen dağılmayan grubun seçim bürosunu müzik eşliğinde açmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

Jandarma, kalabalığa biber gazı ve TOMA’dan sıkılan tazyikli suyla müdahalede bulundu.

12 kişi gözaltına alındı

Yaşanan gerginlikte, aralarında HDP Şanlıurfa İl eş başkanı Ahmet Atış’ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınan 12 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Doğduğu ev koruma altına alındı

Öcalan’ın kutlanmak istenen doğum günü nedeniyle Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi giriş-çıkışlara kapatıldı. 74 yaşına girecek olan teröristbaşı Öcalan'ın doğduğu evin çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.