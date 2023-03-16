Şanlıurfa’da okullar 1 gün daha tatil edildi Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketi sebebiyle okulların 1 gün daha tatil edildiği açıklandı.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu.

Şehir merkezindeki Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde etkili olan sel can ve mal kayıplarına neden oldu.

Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesi'ndeki eski Mance Deresi sağanak yağış nedeniyle taştı.

Yaşananların ardından valilik tarafından sel uyarısı nedeniyle Çarşamba günü ve yaşanan sel nedeniyle de bugün okullar tatil edilmişti. Tatil kararı bir gün daha uzatıldı.

"İlimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17 Mart 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir"

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17 Mart 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Herhangi bir olumsuzluk olmaması halinde okulların pazartesi günü normal eğitime başlaması planlanıyor.