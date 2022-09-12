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Şanlıurfa'da okulun ilk gününde kantinlere sıkı denetim

Şanlıurfa'da okulun ilk gününde kantinlere sıkı denetim

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, okul kantinlerinde yaptıkları denetimlerde son kullanım tarihi geçmiş ve satışı yasak olan ürünlere el konuldu.