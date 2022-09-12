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- Şanlıurfa'da okulun ilk gününde kantinlere sıkı denetim
Şanlıurfa'da okulun ilk gününde kantinlere sıkı denetim
- 12.09.2022 - 14:26
- Güncelleme : 12.09.2022 - 14:43
2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, okul kantinlerinde denetim yaptı.
Halk sağlığını korumaya yönelik yapılan denetimlerde okul kantinlerindeki ürünler tek tek incelendi. Eğitim ve öğretim yılının ilk ders gününde okullara giden zabıta ekipleri kantinlerde yer alan ürünleri inceledi.
Raflardaki ürünler kontrol edildi
Kantinlerde hijyen ve sağlık kurallarını da kontrol eden zabıtalar, raflardaki ürünleri kontrol etti.
Kent genelinde gerçekleşen denetimlerde okulun ilk gününde bile kantinlerinde satışı yasak olan ürünlerle, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri tespit edildi.
Şanlıurfa'da okulun ilk gününde kantinlere sıkı denetim VİDEO
Tarihi geçmiş ürünlere el konuldu
Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri poşetlere doldurarak imha etmek üzere el koydu.
İHA'nın haberine göre ekipler, 2 kantin işletmecisine rafta son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurmak ve satışı yasak olan ürün satmaktan cezai işlem uyguladı.