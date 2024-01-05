Şanlıurfa'da operasyon: Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist ile ona yardım ve yataklık yapan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

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İHA

Şanlıurfa'da terör operasyonu...

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan bir teröristin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma çerçevesinde özel harekat polislerinin destek verdiği ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Yakalandı

Operasyonda eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/YPG üyesi bir terörist ile teröriste yardım ve yataklık yapan bir şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramada 2 tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)