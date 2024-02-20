Şanlıurfa'da otobüs şoförü zammı duyunca göbek attı Şanlıurfa’da maaşlarına yüzde 107 zam yapıldığını duyan otobüs şoförü, eline mendili alıp göbek attı.

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına yüzde 107 zam yaptı.

Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, maaşlara zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Maaşlarına yüzde 107 oranında zam yapıldığını duyan bir şoför, otobüsü durdurup halay çekti.

Zammı öğrenince sevinçten halay çekti

Koltukta duramayan sürücü, daha sonra ayağa kalkarak halay çekmeye devam etti.

Dakikalarca göbek atan sürücünün görüntüleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Öte yandan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına yaptığı yüzde 107 oranındaki zamla birlikte en düşük çalışanın maaşı 34 bin liraya yükseldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)