- Haberler
- Gündem Haberleri
- Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı
Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı
Büyük bir gürültüyle patlayan elektrik trafosu, çevrede korkuya yol açtı. Patlama sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 02.08.2021 - 12:21
Sabah saatlerinde Şanlıurfa'daki Yenice Mahallesi´nde bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patladı.
Mahallelinin paniğe kapıldığı patlamanın ardından yangın çıktı.
Trafodaki yangını görenler, durumu itfaiye ve DEDAŞ ekiplerine bildirdi.
İTFAİYE, YANAN TRAFOYA MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekipleri akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yanan trafoya müdahale etti.
AŞIRI SICAKLIĞA BAĞLANDI
Yetkililer patlamanın trafonun aşırı yüklenmesinden dolayı ısınmasından kaynaklandığını söylediler. Trafonun patlama anları ise cep telefonlu kameralarına yansıdı