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    Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı

    Büyük bir gürültüyle patlayan elektrik trafosu, çevrede korkuya yol açtı. Patlama sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 02.08.2021 - 12:21
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    Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı

    Sabah saatlerinde Şanlıurfa'daki Yenice Mahallesi´nde bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patladı.

    Mahallelinin paniğe kapıldığı patlamanın ardından yangın çıktı.

    Trafodaki yangını görenler, durumu itfaiye ve DEDAŞ ekiplerine bildirdi.

    İTFAİYE, YANAN TRAFOYA MÜDAHALE ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekipleri akımı kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yanan trafoya müdahale etti.

    AŞIRI SICAKLIĞA BAĞLANDI

    Yetkililer patlamanın trafonun aşırı yüklenmesinden dolayı ısınmasından kaynaklandığını söylediler. Trafonun patlama anları ise cep telefonlu kameralarına yansıdı

    Şanlıurfa da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı #1

    Şanlıurfa da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı #2

    Şanlıurfa da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı #3

    Şanlıurfa da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı #4

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