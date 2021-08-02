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Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı

Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosu, panik yarattı

Büyük bir gürültüyle patlayan elektrik trafosu, çevrede korkuya yol açtı. Patlama sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.