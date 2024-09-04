Şanlıurfa'da peş peşe istifalar: Yeniden Refah Partisi'nde çözülme sürüyor Yeniden Refah Partili Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın partisinden istifasının yankıları sürerken, kendisiyle beraber 16 meclis üyesi de partiden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Yeniden Refah Partisi'nde istifa furyası sürüyor...

Seçimlerin ardından teker teker Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden isimlere bir yeni daha eklenmişti.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti.

İSTİFALAR SÜRÜYOR

Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden ayrılmasının ardından, partinin diğer üyeleri de benzer bir yol izlemeye başladı.

Gülpınar'ın ayrılığı, partinin içindeki bu hareketliliği tetikledi.

16 MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Gülpınar’ın istifasının ardından aralarında Büyükşehir meclis üyesi ve Başkanvekili Ahmet Oruç’un da bulunduğu 9 meclis üyesi istifa etmişti.

9 meclis üyesinin istifasının ardından dün aralarında Büyükşehir, Akçakale, Eyyübiye ve Viranşehir meclis üyelerinin olduğu 7 meclis üyesinin istifa ettiği öğrenildi.

Yeniden Refah Partisi'nde Gülpınar'ın ardından istifa eden meclis üyesi sayısı toplam 16 oldu.

YENİDEN REFAH PARTİSİ’NDEN İSTİFA EDEN MECLİS ÜYELERİ

Gülpınar’ın istifasının ardından Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden meclis üyeleri şunlar:

Ahmet Oruç, Sait Ağan, Cuma Demir, Osman Kaya, Mehmet Alak, Mehmet Şık Celal Yeten, Ahmet Yıldız, Şavak Açar, Ahmet Aksoy, Şerif Bozkurt, Ömer Ural, İbrahim Yıldık, Mahmut Gündoğdu, İbrahim Topal, İbrahim Felhan.

AK PARTİ’YE 15 BELEDİYE BAŞKANI KATILMIŞTI

AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümünde gerçekleşen programda partiye 2 milletvekili, 15 belediye başkanı katılmış, bunlar arasında Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Adana Feke İlçe Belediye Başkanı Cömert Özen, Samsun Ayvacık İlçe Belediye Başkanı Refahattin Şencan, Ordu Çaybaşı İlçe Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Muş Bulanık İlçesi Yoncalı Belde Başkanı Fehim Kaya da yer almıştı.