Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 10 gözaltı Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

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DHA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda, terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve propaganda materyali ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)