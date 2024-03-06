Şanlıurfa'da PKK operasyonu: 4 DEM Partili dahil 17 kişi gözaltında PKK’nın sözde şehir yapılanmasında yer alan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda aralarında 4 DEM Parti Belediye Meclisi üyesi adayının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

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DHA

Şanlıurfa'da hareketli anlar yaşandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi.

Hedefte, terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması mensupları olan ve kendilerine 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adını veren şüpheliler yer aldı.

Operasyona 600 jandarma personeli katıldı.

Sözde üst düzey yöneticilerden talimat aldığı belirlendi

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, 2 ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri, bir grubun güvenlik güçlerine ait karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları tespit edildi.

Diğer grubunun ise terör örgütünün sözde üst yönetimi tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlendi.

El yapımı patlayıcı yerleştirme hazırlığındaydılar

Grupların geçen yıl eylül ayında Suruç ilçesinde bir evde toplantı yaptıkları, güvenlik güçlerinin Suruç ilçesinde hareket ettikleri güzergahlarda bulunan rögar kapaklarına el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirmek amacıyla hazırlık içerisinde oldukları da tespit edildi.

24 adrese eş zamanlı baskın

Çalışmaların tamamlanmasının ardından şafak vakti 600 jandarma personelin katılımıyla Haliliye, Eyyübiye ve Suruç ilçelerinde 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 DEM Partili gözaltında

Operasyonlarda aralarında 4'ü DEM Parti Suruç Belediye Meclisi üyesi adayı olan 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; yer altı görüntüleme cihazı, dedektör, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 18 cep telefonu, 2 bilgisayar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, 239 mermi, kripto para üretim cihazı ve örgütsel dokuman ele geçirildi.

7 kişi aranıyor

Ele geçirilen malzemelere el koyan jandarmanın gözaltına aldığı şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ayrıca, operasyon kapsamında 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)