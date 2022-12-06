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    Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı

    Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
    • 06.12.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 10:43
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    Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı

    Emniyet güçleri yaptıkları operasyonlarla eli kanlı terör örgütünün belini kırmaya devam ediyor.

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren 4 kişiyi tespit etti.

    Operasyon düzenlendi

    Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

    4 kişi gözaltına alındı

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçiren ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

    DHA'nın haberine göre, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı VİDEO

    Şanlıurfa da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı #1

    Şanlıurfa da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı #2

    Şanlıurfa da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı #3


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