Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet güçleri yaptıkları operasyonlarla eli kanlı terör örgütünün belini kırmaya devam ediyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren 4 kişiyi tespit etti.

Operasyon düzenlendi

Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

4 kişi gözaltına alındı

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçiren ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı VİDEO

