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Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı
Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.
- 06.12.2022 - 09:56
- Güncelleme : 06.12.2022 - 10:43
Emniyet güçleri yaptıkları operasyonlarla eli kanlı terör örgütünün belini kırmaya devam ediyor.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren 4 kişiyi tespit etti.
Operasyon düzenlendi
Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
4 kişi gözaltına alındı
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçiren ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.
DHA'nın haberine göre, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şanlıurfa'da PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı VİDEO