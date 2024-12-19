Şanlıurfa'da PKK/YPG'de sözde sorumlu olan terörist teslim oldu

İHA

Güvenlik güçlerinin yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Özellikle PKK/PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı.

SÖZDE SORUMLU DÜZEYDE FAALİYET GÖSTERİYORDU

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, terör örgütüne 2018 yılında katılan ve 2019'da Suriye'ye geçerek Kamışlı, Haseke ve Aynularab bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren M.A'yı teslim olması için ikna etti.

TESLİM OLDU

Terör örgütünden kaçan M.A, sınırda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin Haseke ve Kamışlı'da terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, 2021 yılında Aynularab bölgesine gönderilerek, örgütün kullandığı tünel ve sığınaklarda PYD/YPG'li teröristlere eğitim verdiği tespit edildi.