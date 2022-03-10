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    Şanlıurfa'da polisleri şehit eden saldırgan ölü ele geçirildi

    Şanlıurfa’da, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt’u şehit eden Mehmet Aslan düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildi.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 16:32
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    Şanlıurfa'da polisleri şehit eden saldırgan ölü ele geçirildi

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici (30) ile polis memuru Cemal Bozkurt (32), silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine takibe alınan otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

    Ancak otomobilden yakın mesafeden tabancayla ateş açıldı.

    Binici ve Bozkurt yaralanırken, saldırgan kaçtı.

    İKİSİ DE ŞEHİT DÜŞTÜ

    Olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Bozkurt ile Abullah Yasir Binici, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak, şehit oldu.

    Şehitlerin kanı ise yerde kalmadı.

    2004’TE CİNAYETTEN TUTUKLANIP, 2013’TE TAHLİYE OLDU

    Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt’u şehit eden saldırgan Mehmet Aslan (42), ölü ele geçirildi.

    Mehmet Aslan’ın 2004 yılında cinayet suçundan tutuklandığı, 2013 yılında da tahliye olduğu belirtildi.

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    30 SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Aslan'ın cinayetin yanı sıra gasp, adam yaralama, tehdit, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı bulunduğu bildirildi.

    SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Bu arada 2 polisin şehit olduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polisler, kullandıkları araçla içerisinde silah olduğu yönünde ihbarda bulunulan otomobilin önünü kesiyor.

    YAYA OLARAK KAÇTI

    Araçtan inen polis memurları, şüpheli Mehmet Aslan’ın saldırısına uğruyor.

    Saldırgan, otomobili terk edip, yaya olarak ara sokağa girerek kaçıyor.

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    "ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

    Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, operasyona ilişkin "İki kahraman polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." açıklamasını yaptı.

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